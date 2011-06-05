Le-relou vous salut



Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 12359 Karma: 6138

Salut à ceux avec qui j'ai interagis positivement à travers les jeux, les posts et les demandes diverses



Bye Bye @Yazguen , @Baba-Yaga

et le reste



Mais le modo en chef actuellement est ce que je déteste le plus

Alors je le laisse gérer ce truc dans sa bulle d’autosuffisance



Pas la peine de me répondre c'est une perte de temps.



Amusez vous bien entre vous.

Contribution le : Aujourd'hui 13:16:52