Le_Relou
Le-relou vous salut
Inscrit: 14/04/2021 01:34
Salut à ceux avec qui j'ai interagis positivement à travers les jeux, les posts et les demandes diverses

Bye Bye @Yazguen , @Baba-Yaga
et le reste

Mais le modo en chef actuellement est ce que je déteste le plus
Alors je le laisse gérer ce truc dans sa bulle d’autosuffisance

Pas la peine de me répondre c'est une perte de temps.

Amusez vous bien entre vous.

Contribution le : Aujourd'hui 13:16:52
Le_Relou
Re: Le-relou vous salut
Inscrit: 14/04/2021 01:34
@Koreus si tu peux supprimer ce compte vu que l'option a disparu de Voir mon compte

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:20
alfosynchro
Re: Le-relou vous salut
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Quelle déception !

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:21
Merci à Baba-Yaga et Le Relou pour les avatars !
Wiliwilliam
Re: Le-relou vous salut
Inscrit: 07/04/2012 19:19
J'ai juste dit non au fait d'associer des Tokens à un jeu qui pourrait partir en flood. 🤷
ici: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic247845-120.html#forumpost3070088
'Même pas eu un seul échange de MP 😅

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:29
