Le-relou vous salut
1 #1
Je poste trop
Salut à ceux avec qui j'ai interagis positivement à travers les jeux, les posts et les demandes diverses
Bye Bye @Yazguen , @Baba-Yaga
et le reste
Mais le modo en chef actuellement est ce que je déteste le plus
Alors je le laisse gérer ce truc dans sa bulle d’autosuffisance
Pas la peine de me répondre c'est une perte de temps.
Amusez vous bien entre vous.
Contribution le : Aujourd'hui 13:16:52
0 #2
@Koreus si tu peux supprimer ce compte vu que l'option a disparu de Voir mon compte
Contribution le : Aujourd'hui 13:22:20
|alfosynchro
0 #3
Quelle déception !
Contribution le : Aujourd'hui 13:37:21
|Wiliwilliam
0 #4
J'ai juste dit non au fait d'associer des Tokens à un jeu qui pourrait partir en flood.
ici: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic247845-120.html#forumpost3070088
'Même pas eu un seul échange de MP
Contribution le : Aujourd'hui 13:39:29
