|domi13180
Quand c'est loupé mais que ça réussit
#1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023
Post(s): 366
Karma: 748
Contribution le : Aujourd'hui 14:11:20
|alfosynchro
#2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011
Post(s): 16903
Karma: 7614
Merci @domi13180 , ça me donne l'espoir que ma vie ratée va peut-être finir par réussir !
Contribution le : Aujourd'hui 14:23:27
|Wiliwilliam
#3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Post(s): 39442
Karma: 19980
0:40 Je n'arrive pas à comprendre comment la ventouse peut se caler de cette manière
Contribution le : Aujourd'hui 14:40:16
