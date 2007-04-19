Videos streaming images jeux et buzz
Musique d’un jingle TV
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 19/04/2007 18:11
Post(s): 3875
Karma: 611
Quelqu’un saurait quelle est cette musique ?
J’ai l’impression qu’il s’agit d’un dessin animé du type Nicky Larson ou Cobra…


Quelle est cette musique svp ?

PS : ChatGPT et Shazam ne trouvent pas, idem en fredonnant sur Google

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:09
Signaler

alfosynchro
Re: Musique d’un jingle TV
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16907
Karma: 7617
Visiblement, je n'ai pas l'oreille musicale...

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:04
Signaler


