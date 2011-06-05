|domi13180
Un hydroptère à propulsion humaine
https://www.reddit.com/comments/1o5as9b
C'est du sport ...
C'est incroyable !
Je l'avais déjà vu, mais j'admire l'ingéniosité qu'il a fallu pour réaliser ça.
Il faut demander une attestation de bonne santé au toubib avant de l'utiliser ?
