domi13180
Un hydroptère à propulsion humaine
Inscrit: 06/08/2023 12:29
https://www.reddit.com/comments/1o5as9b

C'est du sport ...

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:50
alfosynchro
Re: Un hydroptère à propulsion humaine
Inscrit: 05/06/2011 12:08
C'est incroyable !
Je l'avais déjà vu, mais j'admire l'ingéniosité qu'il a fallu pour réaliser ça.

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:19
domi13180
Re: Un hydroptère à propulsion humaine
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Il faut demander une attestation de bonne santé au toubib avant de l'utiliser ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:44
