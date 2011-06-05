|domi13180
|
Comment tuer les cafards
|
1 #1
|
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 376
Karma: 772
|
https://www.reddit.com/comments/1ltb8qs
On dirait plutôt que c'est pour les taupes.
Contribution le : Aujourd'hui 15:20:57
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16916
Karma: 7620
|
VDM !
Contribution le : Aujourd'hui 15:40:59
|Signaler
|Kilroy1
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20199
Karma: 26351
|
Contribution le : Aujourd'hui 15:41:29
|Signaler