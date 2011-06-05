|Kilroy1
Montre gousset unique
#1
Inscrit: 09/10/2011
Aujourd'hui 15:43:01
|alfosynchro
#2
Inscrit: 05/06/2011
C'te patience pour réaliser ça !
Aujourd'hui 15:49:52
|Wiliwilliam
#3
Inscrit: 07/04/2012
Fascinant !
ça fait tout le temps du bruit par contre? Le tamagoshi de l'époque alors!
Aujourd'hui 15:52:15
