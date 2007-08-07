Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
C'était pas son jour
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20208
Karma: 26356

https://www.reddit.com/comments/1o59j85

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:15
Signaler

zoondoz
Re: C'était pas son jour
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 07/08/2007 13:54
Post(s): 1548
Karma: 800
Je suis curieux de savoir pourquoi elle marchait sur la route plutôt que sur le trottoir. Quoiqu'il en soit, elle a eu une sacrée chance.

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:22
Signaler

Wiliwilliam
Re: C'était pas son jour
 0  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39466
Karma: 19999
C'était son jour de chance justement!
Mais je pense qu'elle a épuisé son capital chance pour un moment. Je lui suggère de faire TRES attention maintenant 😅

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:40
Signaler


