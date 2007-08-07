|Kilroy1
|
C'était pas son jour
|
2 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20208
Karma: 26356
|
Contribution le : Aujourd'hui 16:15:15
|zoondoz
|
0 #2
|
Je suis accro
Inscrit: 07/08/2007 13:54
Post(s): 1548
Karma: 800
|
Je suis curieux de savoir pourquoi elle marchait sur la route plutôt que sur le trottoir. Quoiqu'il en soit, elle a eu une sacrée chance.
Contribution le : Aujourd'hui 16:22:22
|Wiliwilliam
|
0 #3
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39466
Karma: 19999
|
C'était son jour de chance justement!
Mais je pense qu'elle a épuisé son capital chance pour un moment. Je lui suggère de faire TRES attention maintenant
Contribution le : Aujourd'hui 16:25:40
