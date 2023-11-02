Matt Pascale and The Stomps, grosse découverte pour les amateurs de blues rock avec Home



On s'est pris une gifle ! Matt Pascale & The Stomps sortent Home le 24 octobre 2025, leur nouvel album chez Dixiefrog. La révélation blues rock du moment mélange rock sudiste, soul vintage, grooves modernes avec une énergie peu commune ! Le groupe a un son unique qui mélange l'énergie du rock avec la profondeur du blues et de la musique noire. On pense à Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, the Allman Brothers Band...



Voici le clip de Home :





