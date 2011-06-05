|domi13180
Lego pour les gosses
1
domi13180
Contribution le : Aujourd'hui 18:09:21
|alfosynchro
2
alfosynchro
J'en perds la tête !
Ne montrez pas ça à Netanyahou, ça pourrait lui donner de mauvaises idées...
Contribution le : Aujourd'hui 18:16:01
|WTFISTHATSHIT
3
WTFISTHATSHIT
@alfosynchro l'autre camp s'y connait aussi en matière de décapitation...
Contribution le : Aujourd'hui 18:36:10
|domi13180
4
domi13180
La machine avec les décapitations en série aurait intéressé Robespierre.
Contribution le : Aujourd'hui 18:39:44
|alfosynchro
5
alfosynchro
@WTFISTHATSHIT
Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pris le premier qui m'est venu à l'esprit, mais il y en a bien d'autres dans ce bas monde.
Contribution le : Aujourd'hui 18:43:45
