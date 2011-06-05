Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Lego pour les gosses
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 385
Karma: 780

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:21
Signaler

alfosynchro
Re: Lego pour les gosses
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16956
Karma: 7631
J'en perds la tête !

Ne montrez pas ça à Netanyahou, ça pourrait lui donner de mauvaises idées...

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:01
Signaler

WTFISTHATSHIT
Re: Lego pour les gosses
 0  #3
Je m'installe
Inscrit: 02/05/2014 17:57
Post(s): 470
Karma: 338
@alfosynchro l'autre camp s'y connait aussi en matière de décapitation...

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:10
Signaler

domi13180
Re: Lego pour les gosses
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 385
Karma: 780
La machine avec les décapitations en série aurait intéressé Robespierre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:44
Signaler

alfosynchro
Re: Lego pour les gosses
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 16956
Karma: 7631
@WTFISTHATSHIT
Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pris le premier qui m'est venu à l'esprit, mais il y en a bien d'autres dans ce bas monde.

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:45
Signaler


