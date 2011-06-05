Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Lego pour les gosses 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 385 Karma: 780

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:21

alfosynchro Re: Lego pour les gosses 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16956 Karma: 7631 J'en perds la tête !



Ne montrez pas ça à Netanyahou, ça pourrait lui donner de mauvaises idées...

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:01

WTFISTHATSHIT Re: Lego pour les gosses 0 #3

Je m'installe Inscrit: 02/05/2014 17:57 Post(s): 470 Karma: 338 @alfosynchro l'autre camp s'y connait aussi en matière de décapitation...

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:10

domi13180 Re: Lego pour les gosses 0 #4

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 385 Karma: 780 La machine avec les décapitations en série aurait intéressé Robespierre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:44

alfosynchro Re: Lego pour les gosses 0 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 16956 Karma: 7631 @WTFISTHATSHIT

Tout à fait, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pris le premier qui m'est venu à l'esprit, mais il y en a bien d'autres dans ce bas monde.

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:45