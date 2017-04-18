Videos streaming images jeux et buzz
domi13180
Recul en tirant un coup
 1  #1
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 388
Karma: 783

Le titre décrit la vidéo.

Contribution le : Hier 23:37:32
Signaler

Kendaar
Re: Recul en tirant un coup
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3052
Karma: 1761
j'ai fait du tir sportif avec le modele juste en dessous, le s & w 686 competitor, aussi surnommé l'enclume, presque 1,7kg et avec la munition la plus puissante le résultat est identique si on le tient pas fermement 🙂 je me suis bien amusé avec 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 01:47:32
Signaler


