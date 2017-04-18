Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Recul en tirant un coup 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 388 Karma: 783

Le titre décrit la vidéo.

Contribution le : Hier 23:37:32

Kendaar Re: Recul en tirant un coup 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3052 Karma: 1761 je me suis bien amusé avec j'ai fait du tir sportif avec le modele juste en dessous, le s & w 686 competitor, aussi surnommé l'enclume, presque 1,7kg et avec la munition la plus puissante le résultat est identique si on le tient pas fermementje me suis bien amusé avec

Contribution le : Aujourd'hui 01:47:32