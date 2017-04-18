|domi13180
Recul en tirant un coup
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 388
Karma: 783
Le titre décrit la vidéo.
Contribution le : Hier 23:37:32
|Kendaar
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3052
Karma: 1761
j'ai fait du tir sportif avec le modele juste en dessous, le s & w 686 competitor, aussi surnommé l'enclume, presque 1,7kg et avec la munition la plus puissante le résultat est identique si on le tient pas fermement je me suis bien amusé avec
Contribution le : Aujourd'hui 01:47:32
