Options du sujet Imprimer le sujet

domi13180 Star wars surprise dans la galerie 1 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 388 Karma: 783



Une performance de rue avec les participants qui arrivent progressivement. P....n cette musique.



Et la version longue avec le final.



Crazy STAR WARS fight in a Shopping Mall.. Une performance de rue avec les participants qui arrivent progressivement. P....n cette musique.Et la version longue avec le final.Crazy STAR WARS fight in a Shopping Mall..

Contribution le : Hier 23:56:02

Wiliwilliam Re: Star wars surprise dans la galerie 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39486 Karma: 20017



Les deux chorégraphes sont trop forts! Mieux que les chorégraphie des films 7-8-9 Etant donné que l'audio n'est pas celui in situ. Y a moyen que la chorale n'est pas donné si bienLes deux chorégraphes sont trop forts! Mieux que les chorégraphie des films 7-8-9

Contribution le : Aujourd'hui 00:06:33