Star wars surprise dans la galerie
Une performance de rue avec les participants qui arrivent progressivement. P....n cette musique.
Et la version longue avec le final.
Crazy STAR WARS fight in a Shopping Mall..
Contribution le : Hier 23:56:02
Etant donné que l'audio n'est pas celui in situ. Y a moyen que la chorale n'est pas donné si bien
Les deux chorégraphes sont trop forts! Mieux que les chorégraphie des films 7-8-9
Contribution le : Aujourd'hui 00:06:33
