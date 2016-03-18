Videos streaming images jeux et buzz
Maitre_Cube
Comment l'IA va tuer internet (Doc Arte)
Inscrit: 21/03/2016 17:28
Post(s): 794
Karma: 1093
Reportage super intéressant qui monte comment l'IA est en train de tuer l'internet que l'on connait.


L’IA va-t-elle tuer Internet ? | Documentaire 2025 | ARTE

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:07
FefefeuJejejeu
Re: Comment l'IA va tuer internet (Doc Arte)
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 1694
Karma: 1166
Si ça survit à sa croissance, ce qui est loin d'être gagné. Les besoins énergétiques de ce monstre vont être très difficile à satisfaire et peut-être (espérons-le) à justifier dans un monde qui subit de plus en plus le changement climatique et la destruction de la biodiversité.

Un article intéressant qui déconstruit le discours d'OpenAI sur sa capacité de croissance :
OpenAI Needs $400 Billion In The Next 12 Months
https://www.wheresyoured.at/openai400bn/

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:09
