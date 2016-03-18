Comment l'IA va tuer internet (Doc Arte)



Un article intéressant qui déconstruit le discours d'OpenAI sur sa capacité de croissance :

OpenAI Needs $400 Billion In The Next 12 Months

Si ça survit à sa croissance, ce qui est loin d'être gagné. Les besoins énergétiques de ce monstre vont être très difficile à satisfaire et peut-être (espérons-le) à justifier dans un monde qui subit de plus en plus le changement climatique et la destruction de la biodiversité.

