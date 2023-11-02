Videos streaming images jeux et buzz
Nicolas Fraissinet sort une reprise choc de La corrida de Francis Cabrel
Nicolas Fraissinet, artiste engagé et pianiste sensible, surprend le public avec une reprise audacieuse et intime de "La corrida", l’un des plus grands succès de Francis Cabrel.
Ce titre est un prolongement des thèmes abordés dans son album Joie Sauvage qui défend le règne animal et évoque le monde fascinant des animaux. Sa voix, douce mais tendue, fait entendre la détresse du taureau, non plus comme un cri de colère, mais comme une plainte lucide et désespérément humaine. Il ne joue pas le rôle du taureau, il l’incarne de l’intérieur, dans un jeu de miroir où l’animal et l’homme finissent par ne faire qu’un.

Découvrez ce titre et cet artiste qui vaut le détour. Son site internet est ici.


Nicolas Fraissinet - La corrida

