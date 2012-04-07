|Wiliwilliam
|
Un monde meilleur ?
|
1 #1
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39491
Karma: 20020
|
C'est un jeu sur l'Histoire. On a des événements historiques et on peut les modifier, ce qui permet de créer des uchronies, utopiques ou dystopiques de votre choix. 'Faut prendre le temps de lire les changements.
Les dates que vous pouvez changer sont en jaune.
Les dates que vous venez de changer sont en rose.
Cliquez sur l'une d'entre elles pour l'emprunter et changer le passé !
Jouer au jeu
L'uchronie que j'ai réalisé lorsque j'ai testé la première fois
Contribution le : Hier 23:46:59
|Signaler