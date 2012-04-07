Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Un monde meilleur ?
 1  #1
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39491
Karma: 20020
C'est un jeu sur l'Histoire. On a des événements historiques et on peut les modifier, ce qui permet de créer des uchronies, utopiques ou dystopiques de votre choix. 'Faut prendre le temps de lire les changements.

Les dates que vous pouvez changer sont en jaune.
Les dates que vous venez de changer sont en rose.
Cliquez sur l'une d'entre elles pour l'emprunter et changer le passé !



Jouer au jeu 🔗

L'uchronie que j'ai réalisé lorsque j'ai testé la première fois

Contribution le : Hier 23:46:59
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.