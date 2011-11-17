|ale37mar
Radar de vitesse mobile
ale37mar
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Blitzmarathon #usa #funny #deutschland #gowlar #viralvideo
|deepo
deepo
Inscrit: 17/11/2011 16:53
Voilà! La boucle est bouclée. Koreusiens, nous avons fait le tour d internet.
Si les vidéos de Rémi gaillard (~2004) ressortent c'est qu'il n'y a plus rien à voir sur le net.
