David Hallyday revient le 12/11 au Dôme de Paris avec Requiem pour un fou

Et de 4 ! La tournée Requiem pour un fou connaît un tel succès qu'une 4ème date est annoncée à Paris pour la tournée Requiem pour un fou de David Hallyday.



Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettent de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils (David) sur l’œuvre de son père (Johnny Hallyday), comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission et d’amour. « Requiem pour un fou », un show sang pour sang Hallyday.









