Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Akira2023
David Hallyday revient le 12/11 au Dôme de Paris avec Requiem pour un fou
 0  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 02/11/2023 12:58
Post(s): 47


Et de 4 ! La tournée Requiem pour un fou connaît un tel succès qu'une 4ème date est annoncée à Paris pour la tournée Requiem pour un fou de David Hallyday.

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettent de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils (David) sur l’œuvre de son père (Johnny Hallyday), comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission et d’amour. « Requiem pour un fou », un show sang pour sang Hallyday.

à réserver sur le site officiel


DAVID HALLYDAY, REQUIEM POUR UN FOU – Le live ! Tour 2025

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:11
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.