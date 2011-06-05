

As-tu déjà été visionnaire ?

Salut les jeunes !



Dans la deuxième partie des années 70, je dessinais souvent des voitures aérodynamiques, et je réalisais ensuite des maquettes en plâtre. Un peu plus tard, Peugeot a commencé à améliorer le désigne de ses voitures, et en certains points, elles ressemblaient aux miennes...



Au tout début de la micro informatique domestique (Amstrad et Cie), j'imaginais qu'on pourrait avoir, un jour, la possibilité de poser pleins de question à notre ordinateur et qu'il nous répondrait instantanément dans tous les domaines...



Au tout début des téléphones portables puis des fax, j'imaginais qu'on n'allait pas tarder à pouvoir faire des photos que l'on pourrait envoyer dans la foulée à d'autres personnes par les ondes. Je pensais que les journalistes pourraient ainsi faire des photos qu'ils transmettraient aussitôt à leurs rédactions pour éviter qu'on les leurs supprime dans les zones en conflit...



Cela ne faisait pas de moi un grand visionnaire, il suffisait d'un peu d'imagination ; mais quand-même, ça fait plaisir quand on se rend compte qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque.



Et toi, dis nous les choses auxquelles tu as pensé et qui se sont réalisées plus tard.

