q53444
J’ai testé ma “pureté IA”… et je crois que c’est trop tard pour moi
Salut tout le monde !
Je suis tombé sur un petit test en ligne qui mesure ta « pureté » face à l’intelligence artificielle.
Au début, je pensais que c’était une blague… jusqu’à ce que je réalise que j’avais coché presque TOUT 😭

Entre l’autocomplétion qui finit mes mails, le chatbot qui écrit mes messages d’excuse et les résumés automatiques de vidéos YouTube que je ne regarde plus… je me suis dit : ok, c’est foutu.

Mais bon, le test est rigolo (et un peu flippant 😬).
👉 Vous pouvez l’essayer ici : aipuritytest.app/fr
Et venez me dire votre score, histoire de voir si je suis le seul esclave d’OpenAI ici 😅

