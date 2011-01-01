J’ai testé ma “pureté IA”… et je crois que c’est trop tard pour moi
J’ai testé ma “pureté IA”… et je crois que c’est trop tard pour moi
Salut tout le monde !
Je suis tombé sur un petit test en ligne qui mesure ta « pureté » face à l’intelligence artificielle.
Au début, je pensais que c’était une blague… jusqu’à ce que je réalise que j’avais coché presque TOUT
Entre l’autocomplétion qui finit mes mails, le chatbot qui écrit mes messages d’excuse et les résumés automatiques de vidéos YouTube que je ne regarde plus… je me suis dit : ok, c’est foutu.
Mais bon, le test est rigolo (et un peu flippant ).
Vous pouvez l’essayer ici : aipuritytest.app/fr
Et venez me dire votre score, histoire de voir si je suis le seul esclave d’OpenAI ici
