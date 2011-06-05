Videos streaming images jeux et buzz
Fierrot-le-poux
né dans le figuier
Je viens d'arriver
Inscrit: 04/02/2020 05:43
Post(s): 2
https://youtu.be/zHBPNBD6rt8?si=rSTmvY4Cz0eUvHMR

Désolé je sais pas comment incorporer

Contribution le : Aujourd'hui 19:28:47
alfosynchro
Re: né dans le figuier
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17013
Karma: 7651
@Fierrot-le-poux : en collant le lien de la vidéo dans la boite de dialogue qui apparaît quand tu cliques sur le bouton qui ressemble au logo de Youtube


FAÇONS DE PARLER - Le figuier

Par contre, je l'ai déjà vue celle-là. Je me demande si ce n'est pas un DJP... Edit : pas trouvé...


C'est le covid qui t'a empêché de revenir ici depuis le 04/02/2020 ?  😉

Contribution le : Aujourd'hui 19:59:31
En voila une autre du même genre :


FAÇONS DE PARLER - Le second degré

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:28
