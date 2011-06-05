Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Il est où l'aéroport le plus proche ?
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20228
Karma: 26404

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:06
Signaler

alfosynchro
Re: Il est où l'aéroport le plus proche ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17021
Karma: 7652
Dans ce cas, je ne dis rien à mon voisin, parce que si ça se propage, bonjour l'ambiance à bord ! J'en ferais juste part discrètement à un membre de l'équipage.

Je me dis que si on peut vois la vidéo c'est que le reste du vol s'est bien passé...

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:16
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.