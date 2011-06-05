|Kilroy1
Il est où l'aéroport le plus proche ?
Dans ce cas, je ne dis rien à mon voisin, parce que si ça se propage, bonjour l'ambiance à bord ! J'en ferais juste part discrètement à un membre de l'équipage.
Je me dis que si on peut vois la vidéo c'est que le reste du vol s'est bien passé...
