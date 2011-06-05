|alfosynchro
Trump et l'accent français
Je poste trop
Y en a qui ne font vraiment aucun effort, faut reconnaître (comme Macron)
Donald Trump prétend ne pas comprendre la question d'une journaliste française
Contribution le : Aujourd'hui 10:46:03
|Wiliwilliam
La loi c'est moi
Au final il n'y a pas échappé et la question et sa réponse ont été reprises dans tous les médias du monde.
Contribution le : Aujourd'hui 10:58:35
|lsdYoYo
Je masterise !
Ah ces english et ricains, font pas d'efforts... Le monde entier DOIT savoir parler leur langue. Et sans accent, s'il vous plait.
Quant à Israël, comme Trump, je ne me fais aucun soucis étant donné que jamais ils n'ont annexés de territoires qui ne leur reviennent pas de droit. Zont toujours respecté toutes les décisions de l'ONU et ont toujours fait preuve de la plus grande humanité possible.
Contribution le : Aujourd'hui 12:25:56
