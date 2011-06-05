Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



alfosynchro
Trump et l'accent français
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17022
Karma: 7652
Y en a qui ne font vraiment aucun effort, faut reconnaître (comme Macron)


Donald Trump prétend ne pas comprendre la question d'une journaliste française

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:03
Signaler

Wiliwilliam
Re: Trump et l'accent français
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39510
Karma: 20051
Au final il n'y a pas échappé et la question et sa réponse ont été reprises dans tous les médias du monde. 😅

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:35
Signaler

lsdYoYo
Re: Trump et l'accent français
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2550
Karma: 1731
Ah ces english et ricains, font pas d'efforts... Le monde entier DOIT savoir parler leur langue. Et sans accent, s'il vous plait.

Quant à Israël, comme Trump, je ne me fais aucun soucis étant donné que jamais ils n'ont annexés de territoires qui ne leur reviennent pas de droit. Zont toujours respecté toutes les décisions de l'ONU et ont toujours fait preuve de la plus grande humanité possible.

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:56
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.