l'oeil de l'ouragan Melissa (catégorie 5)



(on estime que l'île va se prendre des vent à +300km/h)







Le fil complet avec pleins de vidéos du survol: L'ouragan Melissa vient de passer catégorie 5 et va atteindre la Jamaïque. Et ça va probablement être une catastrophe pour l'île....(on estime que l'île va se prendre des vent à +300km/h)Le fil complet avec pleins de vidéos du survol: https://x.com/FlynonymousWX/status/1982911146266075605

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 17035 Karma: 7654 Le pire, ça doit être pour les gens qui savent que leur maison ne tiendra pas le coup et qui souffrent par anticipation...

