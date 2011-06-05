Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
l'oeil de l'ouragan Melissa (catégorie 5)
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39514
Karma: 20053
L'ouragan Melissa vient de passer catégorie 5 et va atteindre la Jamaïque. Et ça va probablement être une catastrophe pour l'île....
(on estime que l'île va se prendre des vent à +300km/h)



https://twitter.com/FlynonymousWX/status/1982915178221191411

Le fil complet avec pleins de vidéos du survol: https://x.com/FlynonymousWX/status/1982911146266075605

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:29
Signaler

alfosynchro
Re: l'oeil de l'ouragan Melissa (catégorie 5)
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17035
Karma: 7654
Le pire, ça doit être pour les gens qui savent que leur maison ne tiendra pas le coup et qui souffrent par anticipation...

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:58
Signaler


