La chanteuse Abyr évoque l'exil et le déracinement avec le titre Je Cherche L'enfance

La chanteuse



"J’ai reçu en héritage

Le syndrome du réfugié,

Prête à reprendre le large,

Jamais en sécurité…"



Voici le clip de Je cherche l'enfance, qui parle de son déracinement :



