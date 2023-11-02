Videos streaming images jeux et buzz
Akira2023
La chanteuse Abyr évoque l'exil et le déracinement avec le titre Je Cherche L'enfance
Inscrit: 02/11/2023 12:58
La chanteuse Abyr qui sort son premier album le 07 novembre sait nous toucher avec sa chanson française aux paroles autobiographiques qui racontent avec une infinie délicatesse l'exil de sa famille du Liban en France. Une leçon de courage, de bienveillance et d'empathie qui fait mouche !

"J’ai reçu en héritage
Le syndrome du réfugié,
Prête à reprendre le large,
Jamais en sécurité…"

Voici le clip de Je cherche l'enfance, qui parle de son déracinement :

ABYR - JE CHERCHE L'ENFANCE (CLIP OFFICIEL)

