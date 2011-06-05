Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
MME ClaudeDB vous parle
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20232
Karma: 26418

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:14
Signaler

JCM77
Re: MME ClaudeDB vous parle
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1664
Karma: 1672
Bah du coup, ce qui m’intéresse, c'est la batterie longue durée !

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:51
Signaler

alfosynchro
Re: MME ClaudeDB vous parle
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17040
Karma: 7656
C'est ma soeur tout craché !  ^^


C'est qui ce Claude DB, à part un membre de Koreus ? Même ChatGPT ne connait pas...

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:40
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.