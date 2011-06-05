|Kilroy1
|
MME ClaudeDB vous parle
|
#1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20232
Karma: 26418
|
Contribution le : Aujourd'hui 16:00:14
JCM77
|
#2
|
Je suis accro
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1664
Karma: 1672
|
Bah du coup, ce qui m’intéresse, c'est la batterie longue durée !
Contribution le : Aujourd'hui 16:04:51
alfosynchro
|
#3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17040
Karma: 7656
|
C'est ma soeur tout craché ! ^^
C'est qui ce Claude DB, à part un membre de Koreus ? Même ChatGPT ne connait pas...
Contribution le : Aujourd'hui 16:19:40
