ATEF, le chanteur revendique sa naïveté avec son nouveau clip

, le chanteur révélé par l'émission The Voice sort l'album Les Mots qui unissent qui propagent un message de paix et de fraternité.



Le chanteur à la voix claire se revendique naïf, et donc à contrecourant de l'époque. "Cette chanson parle de ce que certains considèrent comme naïf, mais que je vois comme une force : celle de continuer à croire, à aimer, à espérer, malgré tout. Je chante "Je choisis naïf" ... Mais en vérité, la naïveté ne se choisit pas, elle se vit. C'est une forme de résistance douce, une manière de rester humain dans un monde qui nous pousse souvent à la méfiance et au cynisme."



Alors prêt pour être naïf vous aussi ?



le clip est ici :



