

Index des forums Koreus.com A propos du site Offre “Supporter” (3 €) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Phadeb Offre “Supporter” (3 €) 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 07/03/2007 16:18 Post(s): 9294 Karma: 378 Koreus et la communauté,



Idée simple pour soutenir le vaisseau :

Une offre “Supporter” à 3 € / mois (ou 30 € / an)



Ce que ça change si actif :



- Ad-light partout : pas d’interstitiels/anchors, pas de page qui “glisse” au moment de cliquer sur Commentaire.



- Badge “Supporter” sous le pseudo.



Rien en paywall. Tout reste accessible à tous. L’objectif serait juste de filer un coup de patte pour les carottes du hamster.



Vous en pensez quoi ?



- Le principe ? (1 offre unique, simple)



- Le prix (3 €/mois) vous paraît : trop bas / juste / trop haut ?



- Ad-light + badge : suffisant, ou vous retireriez/ajouteriez un truc ?



-Préférez-vous mensuel, annuel, ou vous ne vous abonnez pas dans tous les cas ?



Sondage (indicatif)



Je prends à 3 €/mois



Je prends, mais plutôt 30 €/an



Intéressé si 2 €/mois



Intéressé si avantages différents (préciser)



Pas intéressé (expliquer pourquoi)



Détails techniques (en bref, pour transparence):



- Paiement Stripe, annulation 1 clic.



- Si “Supporter” ➜ on n’injecte pas les formats pub intrusifs



Promis, on ne demande pas le “grand renouveau du design” (sinon @Zertyy sort le balai à 3h du mat’ ).



Merci à toutes et tous Hello @et la communauté,Idée simple pour soutenir le vaisseau :Une offre “Supporter” à 3 € / mois (ou 30 € / an)Ce que ça change si actif :- Ad-light partout : pas d’interstitiels/anchors, pas de page qui “glisse” au moment de cliquer sur Commentaire.- Badge“Supporter” sous le pseudo.Rien en paywall. Tout reste accessible à tous. L’objectif serait juste de filer un coup de patte pour les carottes du hamster.- Le principe ? (1 offre unique, simple)- Le prix (3 €/mois) vous paraît : trop bas / juste / trop haut ?- Ad-light + badge : suffisant, ou vous retireriez/ajouteriez un truc ?-Préférez-vous mensuel, annuel, ou vous ne vous abonnez pas dans tous les cas ?Je prends à 3 €/moisJe prends, mais plutôt 30 €/anIntéressé si 2 €/moisIntéressé si avantages différents (préciser)Pas intéressé (expliquer pourquoi)Détails techniques (en bref, pour transparence):- Paiement Stripe, annulation 1 clic.- Si “Supporter” ➜ on n’injecte pas les formats pub intrusifsPromis, on ne demande pas le “grand renouveau du design” (sinon @sort le balai à 3h du mat’).Merci à toutes et tous

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:25



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo

