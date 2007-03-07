Offre “Supporter” (3 €)

|Phadeb
Hello @Koreus et la communauté,
Idée simple pour soutenir le vaisseau :
Une offre “Supporter” à 3 € / mois (ou 30 € / an)
Ce que ça change si actif :
- Ad-light partout : pas d’interstitiels/anchors, pas de page qui “glisse” au moment de cliquer sur Commentaire.
- Badge “Supporter” sous le pseudo.
Rien en paywall. Tout reste accessible à tous. L’objectif serait juste de filer un coup de patte pour les carottes du hamster.
Vous en pensez quoi ?
- Le principe ? (1 offre unique, simple)
- Le prix (3 €/mois) vous paraît : trop bas / juste / trop haut ?
- Ad-light + badge : suffisant, ou vous retireriez/ajouteriez un truc ?
-Préférez-vous mensuel, annuel, ou vous ne vous abonnez pas dans tous les cas ?
Sondage (indicatif)
Je prends à 3 €/mois
Je prends, mais plutôt 30 €/an
Intéressé si 2 €/mois
Intéressé si avantages différents (préciser)
Pas intéressé (expliquer pourquoi)
Détails techniques (en bref, pour transparence):
- Paiement Stripe, annulation 1 clic.
- Si “Supporter” ➜ on n’injecte pas les formats pub intrusifs
Promis, on ne demande pas le “grand renouveau du design” (sinon @Zertyy sort le balai à 3h du mat’ ).
Merci à toutes et tous
