Phadeb
Offre “Supporter” (3 €)
 1  #1
J'aime glander ici
Inscrit: 07/03/2007 16:18
Post(s): 9294
Karma: 378
Hello @Koreus et la communauté,

Idée simple pour soutenir le vaisseau :
👉 Une offre “Supporter” à 3 € / mois (ou 30 € / an)

Ce que ça change si actif :

- Ad-light partout : pas d’interstitiels/anchors, pas de page qui “glisse” au moment de cliquer sur Commentaire.

- Badge 🥕 “Supporter” sous le pseudo.

Rien en paywall. Tout reste accessible à tous. L’objectif serait juste de filer un coup de patte pour les carottes du hamster.

Vous en pensez quoi ?

- Le principe ? (1 offre unique, simple)

- Le prix (3 €/mois) vous paraît : trop bas / juste / trop haut ?

- Ad-light  + badge : suffisant, ou vous retireriez/ajouteriez un truc ?

-Préférez-vous mensuel, annuel, ou vous ne vous abonnez pas dans tous les cas ?

Sondage (indicatif)

✅ Je prends à 3 €/mois

✅ Je prends, mais plutôt 30 €/an

🤔 Intéressé si 2 €/mois

🤔 Intéressé si avantages différents (préciser)

❌ Pas intéressé (expliquer pourquoi)

Détails techniques (en bref, pour transparence):

- Paiement Stripe, annulation 1 clic.

- Si “Supporter” ➜ on n’injecte pas les formats pub intrusifs

Promis, on ne demande pas le “grand renouveau du design” (sinon @Zertyy sort le balai à 3h du mat’ 😅).

Merci à toutes et tous 🥕

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:25
Signaler


