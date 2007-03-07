Un policier de Detroit en visio d’audience… sans pantalon
|Phadeb
#1
J'aime glander ici
Inscrit: 07/03/2007 16:18
Post(s): 9294
Karma: 379
Detroit police officer appears in virtual court hearing without pants
Contribution le : Aujourd'hui 15:48:23
|lsdYoYo
#2
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2556
Karma: 1737
Déconstrasté le gars...
Contribution le : Aujourd'hui 15:54:36
|alfosynchro
#3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17071
Karma: 7665
Il n'a plus qu'à s'arrêter lui-même pour exhibitionnisme...
Contribution le : Aujourd'hui 17:43:41
