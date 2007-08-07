Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Visiblement, il transportait des citrons
Inscrit: 09/10/2011 11:09
https://www.reddit.com/comments/1olczp0

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:43
domi13180
Re: Visiblement, il transportait des citrons
Inscrit: 06/08/2023 12:29
ça fait des citrons frappés. Mais le chauffeur cherchait à se positionner pour le meilleur angle de frappe ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:40
zoondoz
Re: Visiblement, il transportait des citrons
Inscrit: 07/08/2007 13:54
C'est la nouvelle tendance pour faire de la citronnade? Un poil coûteux (et dangereux), non ?
Sinon, je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans la tête du chauffeur PL.

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:21
