Visiblement, il transportait des citrons
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Contribution le : Aujourd'hui 11:29:43
|domi13180
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
ça fait des citrons frappés. Mais le chauffeur cherchait à se positionner pour le meilleur angle de frappe ?
Contribution le : Aujourd'hui 11:37:40
|zoondoz
Je suis accro
Inscrit: 07/08/2007 13:54
C'est la nouvelle tendance pour faire de la citronnade? Un poil coûteux (et dangereux), non ?
Sinon, je ne comprends pas ce qui a pu se passer dans la tête du chauffeur PL.
Contribution le : Aujourd'hui 12:13:21
