|alfosynchro
Demande d'amitié fail...
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17104
Karma: 7673
Baba-yaga m'a fait une demande d'amitié il y a quelques jours, j'ai accepté, tout était ok de mon côté, mais de son côté c'était comme si je n'avait accepté.
Alors on a annulé ça, et à mon tour je lui ai adressé une demande d'amitié, qu'elle a acceptée, sauf que maintenant, c'est de mon côté que ça ne marche pas.
Quelqu'un aurait une explication ?
Aujourd'hui 15:43:17
