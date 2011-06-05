Videos streaming images jeux et buzz
alfosynchro
Demande d'amitié fail...
Baba-yaga m'a fait une demande d'amitié il y a quelques jours, j'ai accepté, tout était ok de mon côté, mais de son côté c'était comme si je n'avait accepté.
Alors on a annulé ça, et à mon tour je lui ai adressé une demande d'amitié, qu'elle a acceptée, sauf que maintenant, c'est de mon côté que ça ne marche pas.

Quelqu'un aurait une explication ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:17
