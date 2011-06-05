Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Un bon docteur
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20250
Karma: 26452

https://www.reddit.com/comments/1omhvai

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:44
Signaler

alfosynchro
Re: Un bon docteur
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17109
Karma: 7673
L'air de dire : "toi, t'es trop chelou !"

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:08
Signaler

Meph974
Re: Un bon docteur
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1186
Karma: 715
Est ce que dans 40ans de pratique sera t'il aussi patient avec ces patients? Je l'espère en tout cas.

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:47
Signaler


