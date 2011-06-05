Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un bon docteur 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 20250 Karma: 26452

https://www.reddit.com/comments/1omhvai

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:44

alfosynchro Re: Un bon docteur 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 17109 Karma: 7673 L'air de dire : "toi, t'es trop chelou !"

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:08

Meph974 Re: Un bon docteur 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1186 Karma: 715 Est ce que dans 40ans de pratique sera t'il aussi patient avec ces patients? Je l'espère en tout cas.

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:47