Célestin sort le clip Des carrés dans les ronds, pour tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases

Le chanteur et poète Célestin est de retour avec son clip Des carrés dans les ronds (regardez, c'est étonnant et très frais).

Derrière ce nom doux et rêveur se cache Sébastien Rambaud, musicien, chanteur et batteur, également connu comme la moitié du duo Fills Monkey.

Le nouvel album s'appelle Viens avec Moi, il est prévu pour le 15 novembre 2025, marque un tournant : plus rock, plus affirmé, sans rien perdre de la poésie et de la mélodie qui caractérisent sa plume, et bien sûr sans rien renier de son engagement écologique.



On adore le nouveau single Des carrés dans les ronds

Pour fêter la sortie de l’album, Célestin sera sur scène le jeudi 20 novembre 2025 à La Scène Parisienne, dans le 9ᵉ arrondissement de Paris. Les infos





