domi13180
Quand ton voisin a changé sa porte
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 435
Karma: 860

https://www.reddit.com/comments/1on8h7u

Il parait que dans les pays nordiques l'ouverture se fait vers l'extérieur. Là c'est russe, donc la Russie du nord ? 😃

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:43
alfosynchro
Re: Quand ton voisin a changé sa porte
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17118
Karma: 7677
Là où vivait mon amie suédoise (Sundsval), les portes d'entrée s'ouvrent effectiment vers l'extérieur.
Là, le poseur n'a pas cherché à faire dans la finesse, le reste ne semble pas le concerner... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:33
