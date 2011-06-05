|domi13180
Quand ton voisin a changé sa porte
https://www.reddit.com/comments/1on8h7u
Il parait que dans les pays nordiques l'ouverture se fait vers l'extérieur. Là c'est russe, donc la Russie du nord ?
|alfosynchro
Là où vivait mon amie suédoise (Sundsval), les portes d'entrée s'ouvrent effectiment vers l'extérieur.
Là, le poseur n'a pas cherché à faire dans la finesse, le reste ne semble pas le concerner... ^^
