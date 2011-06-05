|Kilroy1
Peinture au collier
Contribution le : Aujourd'hui 14:35:57
|alfosynchro
Les couleurs sont déjà sur la table, sous la couche de blanc, et elles apparaissent quand les perles du collier sont tirées, c'est ça ?
Edit : Ou elles sont sur les perles, mais il y a quand-même une fraiche couche de blanc sur la table...
Edit @Gog077 : je pense aussi.
Contribution le : Aujourd'hui 14:41:40
|Gog077
@alfosynchro je sais pas comment c'est foutu, mais on dirait plutôt que ce sont les perles qui laissent de la couleur sur leur passage, vu que les traînées correspondent aux couleurs des billes.
En tout cas il y a effectivement un bonne grosse couche de blanc sur le support !
Contribution le : Aujourd'hui 15:00:54
