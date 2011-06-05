Peinture au collier



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 17131 Karma: 7679

Les couleurs sont déjà sur la table, sous la couche de blanc, et elles apparaissent quand les perles du collier sont tirées, c'est ça ?



Edit : Ou elles sont sur les perles, mais il y a quand-même une fraiche couche de blanc sur la table...







Edit @Gog077 : je pense aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:40