Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Peinture au collier
 4  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20252
Karma: 26462

https://www.reddit.com/comments/1oni8ef

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:57
Signaler

alfosynchro
Re: Peinture au collier
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17131
Karma: 7679
Les couleurs sont déjà sur la table, sous la couche de blanc, et elles apparaissent quand les perles du collier sont tirées, c'est ça ?

Edit : Ou elles sont sur les perles, mais il y a quand-même une fraiche couche de blanc sur la table...



Edit @Gog077 : je pense aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:40
Signaler

Gog077
Re: Peinture au collier
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2260
Karma: 1317
@alfosynchro je sais pas comment c'est foutu, mais on dirait plutôt que ce sont les perles qui laissent de la couleur sur leur passage, vu que les traînées correspondent aux couleurs des billes.

En tout cas il y a effectivement un bonne grosse couche de blanc sur le support !

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:54
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.