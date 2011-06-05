Videos streaming images jeux et buzz
Kilroy1
Collage inratable d'autocollants sur une voiture
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20256
Karma: 26470

https://www.reddit.com/comments/1op8eq8

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:15
alfosynchro
Re: Collage inratable d'autocollants sur une voiture
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17144
Karma: 7683
C'est d'la bonne colle !

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:19
Wiliwilliam
Re: Collage inratable d'autocollants sur une voiture
 1  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39531
Karma: 20077
@alfosynchro C'est ce que je me suis dit 🤔 c'est vraiment collé vite fait!

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:38
