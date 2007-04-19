Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



-does-
Papa Style - Génération
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 19/04/2007 18:11
Post(s): 3877
Karma: 613
Je vous partage le clip d’un mec que j’ai rencontré, il y a pas longtemps.
Perso je trouve ça cool et en plus ça nous changera un peu des postes de Akira2023 😜


Papa Style - Génération (Clip Officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:37
Signaler

Wiliwilliam
Re: Papa Style - Génération
 1  #2
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39539
Karma: 20079
does2023 ! 🤭

Sympa, ça bouge bien!

Contribution le : Aujourd'hui 22:44:20
_________________
Signaler

-does-
Re: Papa Style - Génération
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 19/04/2007 18:11
Post(s): 3877
Karma: 613
@Wiliwilliam

Je ne sais pas pourquoi par contre parfois c’est erreur 123 et parfois ça passe 🤷‍♂️

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:34
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.