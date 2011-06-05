|Kilroy1
Nouveau placard
|alfosynchro
Nouvelles portes surtout.
|FMJ65
Classe !
J'imagine qu'il n'y a qu'un seul moteur et que toute la magie repose sur un arbre commun mais avec un asservissement décalé des lattes.
