alfosynchro
Consentement libre et éclairé
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17194
Karma: 7694
Je suis complètement d'accord avec la fin


Consentement libre et éclairé

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:59
Wiliwilliam
Re: Consentement libre et éclairé
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39551
Karma: 20091
Marrant!

Après j'imagine assez bien à quel point ce sketch a dû amuser les victimes de viol qui ont vu leur agresseur être acquitté faute de définition claire du consentement.

J'ai fait un tour sur le chaîne, je comprends bien vers quoi ils veulent aller. Mais je pense que je ne suis pas client 😞

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:59
