alfosynchro
|
Une jeune pakistanaise parle six langues
|
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17237
Karma: 7708
|
Smartest Girl in Pakistan
Et c'est son père qui lui apprend
Moi, à 60 ans, je parle français, je me débrouille pas mal en anglais, et j'apprends le Bosniaque...
Edit : Merci @gatsu35 . Je comptais sur le correcteur pour dissiper le doute, mais ça ne marche peut-être pas pour les titres. J'ai pas choisi la bonne option.
Contribution le : Aujourd'hui 18:38:35

gatsu35
|
|
Je m'installe
Inscrit: 08/01/2020 18:11
Post(s): 195
Karma: 151
|
sinon on écrit Pakistanais ou Pakistanaise
Contribution le : Aujourd'hui 18:42:24

FMJ65
|
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 16743
Karma: 5684
|
Oui, car autrement ça fait un peu pastèque !
Contribution le : Aujourd'hui 19:20:39

Wiliwilliam
|
|
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39566
Karma: 20099
|
La Pakistanèse, le premier livre sacré de la Création du pakistan
Contribution le : Aujourd'hui 19:52:05
