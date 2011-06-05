Options du sujet Imprimer le sujet

nakag

Inscrit: 30/11/2011

Will Gordon s’offre l’eagle avec un coup venu d’ailleurs



L'Américain Will Gordon a dunké le drapeau au 17 durant le WWT Championship au Mexique.

Wiliwilliam Re: Le bruit le plus satisfaisant du jour

Inscrit: 07/04/2012
On est d'accord que lorsque ça arrive c'est que son coup n'était pas bon de base non?

