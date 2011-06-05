Videos streaming images jeux et buzz
nakag
Le bruit le plus satisfaisant du jour
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 30/11/2011 22:09
Post(s): 927
Karma: 2183

Will Gordon s’offre l’eagle avec un coup venu d’ailleurs

L'Américain Will Gordon a dunké le drapeau au 17 durant le WWT Championship au Mexique.

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:00
Signaler

alfosynchro
Re: Le bruit le plus satisfaisant du jour
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17237
Karma: 7708
Faut avoir l'oreille !

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:50
Signaler

Wiliwilliam
Re: Le bruit le plus satisfaisant du jour
 0  #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39567
Karma: 20099
On est d'accord que lorsque ça arrive c'est que son coup n'était pas bon de base non?

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:27
Signaler


