Le bruit le plus satisfaisant du jour
2 #1
Je suis accro
Inscrit: 30/11/2011 22:09
Post(s): 927
Karma: 2183
Will Gordon s’offre l’eagle avec un coup venu d’ailleurs
L'Américain Will Gordon a dunké le drapeau au 17 durant le WWT Championship au Mexique.
Contribution le : Aujourd'hui 19:20:00
|alfosynchro
0 #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17237
Karma: 7708
Faut avoir l'oreille !
Contribution le : Aujourd'hui 19:31:50
|Wiliwilliam
0 #3
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 39567
Karma: 20099
On est d'accord que lorsque ça arrive c'est que son coup n'était pas bon de base non?
Contribution le : Aujourd'hui 19:53:27
