|Wiliwilliam
Effondrement de pont en Chine
1 #1
La loi c'est moi
Le pont de Hongqi s'effondre dans le sud-ouest de la Chine, quelques mois après son inauguration.
https://x.com/BRICSinfo/status/1988246874084573521
Contribution le : Aujourd'hui 19:48:02
|alfosynchro
0 #2
Je poste trop
Tout ce pognon qui part en poussières !
Contribution le : Aujourd'hui 20:17:46
