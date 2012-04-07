Le foot au Canada, en début d'automne, ça peut être un poil limite question conditons !
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014
Pas évident pour le spectateur de suivre le ballon ......
Et pour le joueur, mieux vaut être doué en beach soccer !!!!
Contribution le : Aujourd'hui 21:23:16
|Wiliwilliam
La loi c'est moi
Inscrit: 07/04/2012
Le but est magnifique !
Contribution le : Aujourd'hui 21:24:44
|blahmeuh
Je suis accro
Inscrit: 07/10/2021
Mais pourquoi on nous gave le mou avec le changement climatique ?!
Là il neige et en plus un but est marqué.
CQFD : tout va bien
Contribution le : Aujourd'hui 22:56:22
