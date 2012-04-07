Videos streaming images jeux et buzz
Le foot au Canada, en début d'automne, ça peut être un poil limite question conditons !
Pas évident pour le spectateur de suivre le ballon ......
Et pour le joueur, mieux vaut être doué en beach soccer !!!!

Wiliwilliam
Re: Le foot au Canada, en début d'automne, ça peut être un poil limite question conditons !
Le but est magnifique !

blahmeuh
Re: Le foot au Canada, en début d'automne, ça peut être un poil limite question conditons !
Mais pourquoi on nous gave le mou avec le changement climatique ?!
Là il neige et en plus un but est marqué.

CQFD : tout va bien

