Un tunnel innondé pendant sa construction en Chine



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39576 Karma: 20104





NB: Les autorités Chinoises bloquent la diffusion d'informations concernant cet incident.



'Fait pas bon de travailler dans le BTP actuellement en Chine.



Twitter





https://x.com/Freedom_73X/status/1988580078582927405



Reddit



https://www.reddit.com/comments/1ovxrq5 Des travailleurs ont dû courir pour sauver leur vie lorsqu'une soudaine montée des eaux est survenue dans le tunnel de Ningnan en construction sur l'autoroute Yanjiang en Chine, mardi. Aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent.NB: Les autorités Chinoises bloquent la diffusion d'informations concernant cet incident.'Fait pas bon de travailler dans le BTP actuellement en Chine.TwitterReddit

