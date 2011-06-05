|Wiliwilliam
Un tunnel innondé pendant sa construction en Chine
Wiliwilliam
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Des travailleurs ont dû courir pour sauver leur vie lorsqu'une soudaine montée des eaux est survenue dans le tunnel de Ningnan en construction sur l'autoroute Yanjiang en Chine, mardi. Aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent.
NB: Les autorités Chinoises bloquent la diffusion d'informations concernant cet incident.
'Fait pas bon de travailler dans le BTP actuellement en Chine.
https://x.com/Freedom_73X/status/1988580078582927405
https://www.reddit.com/comments/1ovxrq5
Contribution le : Aujourd'hui 19:37:56
alfosynchro
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Comme tu dis, sales temps en ce moment sur les chantiers en chine !
Je ne sais pas pour les autres, mais le conducteur de la pelleteuse me paraît mal barré.
Contribution le : Aujourd'hui 21:09:19
