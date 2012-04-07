Videos streaming images jeux et buzz
Wiliwilliam
Un temple de 1500 ans en flamme en Chine
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Un Incendie a ravagé le pavillon Van Xuong,
de la pagode Vinh Thanh (1500 ans),
du temple Yongqing à Zhangjiagang,
dans la province du Jiangsu,
en Chine.

Le reste du temple, fondé en 536 après J.-C., est resté intact. Je ne trouve pas les raisons du départ de l'incendie.



https://x.com/WeatherMonitors/status/1988680326156284261

