Un temple de 1500 ans en flamme en Chine



La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 39576 Karma: 20104



de la pagode Vinh Thanh (1500 ans),

du temple Yongqing à Zhangjiagang,

dans la province du Jiangsu,

en Chine.



Le reste du temple, fondé en 536 après J.-C., est resté intact. Je ne trouve pas les raisons du départ de l'incendie.







https://x.com/WeatherMonitors/status/1988680326156284261 Un Incendie a ravagé le pavillon Van Xuong,de la pagode Vinh Thanh (1500 ans),du temple Yongqing à Zhangjiagang,dans la province du Jiangsu,en Chine.Le reste du temple, fondé en 536 après J.-C., est resté intact. Je ne trouve pas les raisons du départ de l'incendie.

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:45