Kilroy1
Des oies aux passages de ponts
 2  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20288
Karma: 26520

https://www.reddit.com/comments/1osysgw

Contribution le : Aujourd'hui 12:30:08
alfosynchro
Re: Des oies aux passages de ponts
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17246
Karma: 7709
Pas bêtes les bêtes !

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:17
Loom-
Re: Des oies aux passages de ponts
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10641
Karma: 4560
Probablement commes les tortues, réflexe en vue d'un predator.

Contribution le : Aujourd'hui 12:47:57
Banbs
Re: Des oies aux passages de ponts
 0  #4
Je m'installe
Inscrit: 14/06/2014 13:46
Post(s): 455
Karma: 396
ouah chaud ! j'ai bien cru que ça passerait pas sous le dernier pont !

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:27
