Plus de 100 Stars de Hollywood transformées avec l'IA en Zombies dans cette nouvelle vidéo !

Plus de 100 Stars du cinéma ont été zombifiées avec l'IA !





HZ2: Hollywood Zombies 2.0 (Short Film AI).







Dans le nouveau court-métrage "HZ2: Hollywood Zombies 2.0", une météorite tombe sur Hollywood et transforme toutes les Stars de Cinéma en zombies ! Toutes ? Pas vraiment, certaines ont survécu et reprennent du service pour sauver l'humanité !Plus de 100 Stars du cinéma ont été zombifiées avec l'IA !HZ2: Hollywood Zombies 2.0 (Short Film AI).

Aujourd'hui 11:04:01