Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



FabMat
Plus de 100 Stars de Hollywood transformées avec l'IA en Zombies dans cette nouvelle vidéo !
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 09/06/2016 14:54
Post(s): 71
Karma: 107
Dans le nouveau court-métrage "HZ2: Hollywood Zombies 2.0", une météorite tombe sur Hollywood et transforme toutes les Stars de Cinéma en zombies !  Toutes ? Pas vraiment, certaines ont survécu et reprennent du service pour sauver l'humanité !
Plus de 100 Stars du cinéma ont été zombifiées avec l'IA !


HZ2: Hollywood Zombies 2.0 (Short Film AI).




Contribution le : Aujourd'hui 11:04:01
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.