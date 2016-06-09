Plus de 100 Stars de Hollywood transformées avec l'IA en Zombies dans cette nouvelle vidéo !
|FabMat
|
Plus de 100 Stars de Hollywood transformées avec l'IA en Zombies dans cette nouvelle vidéo !
|
1 #1
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 09/06/2016 14:54
Post(s): 71
Karma: 107
|
Dans le nouveau court-métrage "HZ2: Hollywood Zombies 2.0", une météorite tombe sur Hollywood et transforme toutes les Stars de Cinéma en zombies ! Toutes ? Pas vraiment, certaines ont survécu et reprennent du service pour sauver l'humanité !
Plus de 100 Stars du cinéma ont été zombifiées avec l'IA !
HZ2: Hollywood Zombies 2.0 (Short Film AI).
Contribution le : Aujourd'hui 11:04:01
|Signaler