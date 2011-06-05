|Kilroy1
Lièvre vs prédateur
1 #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20298
Karma: 26525
Contribution le : Aujourd'hui 17:13:09
|alfosynchro
0 #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17264
Karma: 7711
Ça marche pas à tous les coups !
Quand je pense à ceux et celles qui érigent la nature au rang d'une sorte de déesse maternelle bienveillante où tout est paix et amour... Bah non, la nature c'est tous les jours aussi bouffer ou être bouffé(e).
Contribution le : Aujourd'hui 17:34:30
