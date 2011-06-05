Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Lièvre vs prédateur
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20298
Karma: 26525

https://www.reddit.com/comments/1oxup4l

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:09
Signaler

alfosynchro
Re: Lièvre vs prédateur
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17264
Karma: 7711
Ça marche pas à tous les coups !

Quand je pense à ceux et celles qui érigent la nature au rang d'une sorte de déesse maternelle bienveillante où tout est paix et amour... Bah non, la nature c'est tous les jours aussi bouffer ou être bouffé(e).

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:30
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.