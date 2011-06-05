Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Un corbeau parle russe 😨
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20298
Karma: 26525

https://www.reddit.com/comments/1ova2jr

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:05
Signaler

alfosynchro
Re: Un corbeau parle russe 😨
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17264
Karma: 7711
Sympa le corbeau ! 🙂
J'aime bien les entendre croasser dans le froid et la neige en me promenant.

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:14
Signaler

domi13180
Re: Un corbeau parle russe 😨
 0  #3
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 481
Karma: 923
C'est du russe du sud ou du nord ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:00
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.