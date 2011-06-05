|Kilroy1
|
Un corbeau parle russe 😨
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 20298
Karma: 26525
|
Contribution le : Aujourd'hui 17:16:05
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 17264
Karma: 7711
|
Sympa le corbeau !
J'aime bien les entendre croasser dans le froid et la neige en me promenant.
Contribution le : Aujourd'hui 17:36:14
|Signaler
|domi13180
|
0 #3
|
Je m'installe
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 481
Karma: 923
|
C'est du russe du sud ou du nord ?
Contribution le : Aujourd'hui 18:25:00
|Signaler