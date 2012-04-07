Faire des personnages en argile du mythique jeu The Binding of Isaac
Faire des personnages en argile du mythique jeu The Binding of Isaac
Désactivez le doublage automatique, c'est un enfer.
Making Clay Binding of Isaac Monsters
Non je ne suis pas du tout un grand fan de ce jeu :-| du tout !
Le Monstro après le passage de la peinture Il est incroyable!
