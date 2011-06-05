Hugo Jardin reprend Dumb de Nirvana en français



dévoile un nouvel extrait de son EP Cantique avec Dumb, une relecture française totalement réinventée du titre culte de Nirvana, pensée comme un miroir tendu à notre époque.

Entre chanson et urgence post-punk, Hugo Jardin, toujours aussi visionnaire, esquisse un autoportrait générationnel face à l’effondrement.



Sur le plan musical, Dumb s’éloigne de l’esthétique grunge de Nirvana pour puiser dans l’héritage de groupes anglais tels que The Smiths, Blur ou Joy Division.

Une nouvelle pépite signée Hugo Jardin, à découvrir sur son EP Cantique, disponible sur toutes les plateformes digitales.



Voici Dumb qui devient Idiot en français :



