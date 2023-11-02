Videos streaming images jeux et buzz
Éric Serra célèbre 45 ans de création avec une tournée exceptionnelle : ERIC SERRA LIVE
Artiste visionnaire, Éric Serra a développé une signature sonore immédiatement reconnaissable. Récompensé de nombreuses fois (César de la meilleure musique, Victoires de la musique, nominations internationales), il demeure l’un des compositeurs français les plus influents et les plus écoutés au monde.
On a hâte d'aller voir ce show sur scène, dans lequel Eric Serra rejoue ses musiques du Grand Bleu, Léon, Nikita, le 5ème élément.... Cela promet !

Compagnon de route de Luc Besson depuis Le Dernier combat (1983), il a réinventé la bande originale française, en la rendant organique, instinctive et profondément humaine.
De Subway au Grand Bleu, de GoldenEye à Léon, Éric Serra a imposé un son immédiatement reconnaissable : fusion entre groove urbain, puissance orchestrale et poésie lumineuse, mixant instruments acoustiques, synthétiseurs et textures électroniques.

Préventes sur GDP.fr : mercredi 19 novembre 2025 à 10h

Ouverture de la billetterie points de vente habituels :
vendredi 21 novembre 2025 à 10h

Dates de la tournée : Eric Serra Live
13/11/26 – Rouen · Zénith
14/11/26 – Lille · Zénith
15/11/26 – Dijon · Zénith
18/11/26 – Rennes · Le Liberté
19/11/26 – Caen · Zénith
20/11/26 – Brest · Arena
21/11/26 – Nantes · Zénith
22/11/26 – Poitiers · Arena Futuroscope
24/11/26 – Bordeaux · Arkéa Arena
25/11/26 – Toulouse · Zénith
27/11/26 – Aix-en-Provence · Arena
28/11/26 – Nice · Palais Nikaia
29/11/26 – Montpellier · Zénith Sud
02/12/26 – Lyon · LDLC Arena
03/12/26 – Reims · Arena
04/12/26 – Amnéville · Galaxie
05/12/26 – Strasbourg · Zénith
06/12/26 – Paris · Accor Arena (final exceptionnel)


ERIC SERRA LIVE en tournée dans toute la France et le 6 décembre 2026 à l'Accor Arena de Paris.

