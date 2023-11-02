Éric Serra célèbre 45 ans de création avec une tournée exceptionnelle : ERIC SERRA LIVE



Artiste visionnaire, Éric Serra a développé une signature sonore immédiatement reconnaissable. Récompensé de nombreuses fois (César de la meilleure musique, Victoires de la musique, nominations internationales), il demeure l’un des compositeurs français les plus influents et les plus écoutés au monde.

On a hâte d'aller voir ce show sur scène, dans lequel Eric Serra rejoue ses musiques du Grand Bleu, Léon, Nikita, le 5ème élément.... Cela promet !



Compagnon de route de Luc Besson depuis Le Dernier combat (1983), il a réinventé la bande originale française, en la rendant organique, instinctive et profondément humaine.

De Subway au Grand Bleu, de GoldenEye à Léon, Éric Serra a imposé un son immédiatement reconnaissable : fusion entre groove urbain, puissance orchestrale et poésie lumineuse, mixant instruments acoustiques, synthétiseurs et textures électroniques.



Préventes sur



Ouverture de la billetterie points de vente habituels :

vendredi 21 novembre 2025 à 10h



Dates de la tournée : Eric Serra Live

13/11/26 – Rouen · Zénith

14/11/26 – Lille · Zénith

15/11/26 – Dijon · Zénith

18/11/26 – Rennes · Le Liberté

19/11/26 – Caen · Zénith

20/11/26 – Brest · Arena

21/11/26 – Nantes · Zénith

22/11/26 – Poitiers · Arena Futuroscope

24/11/26 – Bordeaux · Arkéa Arena

25/11/26 – Toulouse · Zénith

27/11/26 – Aix-en-Provence · Arena

28/11/26 – Nice · Palais Nikaia

29/11/26 – Montpellier · Zénith Sud

02/12/26 – Lyon · LDLC Arena

03/12/26 – Reims · Arena

04/12/26 – Amnéville · Galaxie

05/12/26 – Strasbourg · Zénith

06/12/26 – Paris · Accor Arena (final exceptionnel)





